El Camp Nou acogerá la final de la Champions League de 2029

Los detalles El estadio del Fútbol Club Barcelona será sede del partido más importante del fútbol europeo 30 años después al ser seleccionado por la UEFA en detrimento de Wembley.

La UEFA ha anunciado que el Camp Nou será la sede de la final de la Champions League en 2029, superando a Wembley. Será la primera final en el estadio del FC Barcelona desde 1999, cuando el Manchester United venció al Bayern de Múnich. España albergará dos de las próximas tres finales de la Champions, ya que el Estadio Metropolitano será la sede en 2026/27. El Allianz Arena acogerá la final de 2028. En cuanto a la Europa League, Bucarest y Belgrado serán las sedes de las finales de 2028 y 2029, respectivamente. La Supercopa de Europa se celebrará en Ámsterdam y Astana en 2027 y 2028. En el fútbol femenino, Lyon y Cardiff acogerán las finales de 2028 y 2029.

La UEFA ha elegido al Camp Nou como sede de la final de la Champions League en 2029 en detrimento de Wembley. Será la primera gran cita del feudo azulgrana, un año antes del Mundial 2030, en el que será una de las sedes principales.

La de 2029 será la primera final de la Copa de Europa que albergue el estadio del FC Barcelona desde 1999 cuando se disputó el encuentro entre el Bayern de Múnich y el Manchester United, que se saldó con victoria del conjunto inglés (2-1). Anteriormente, el Camp Nou también fue escenario de la final de la Copa de Europa de 1989, en la que el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).

Con esta elección, España acogerá dos de las tres próximas finales de la máxima competición de fútbol de clubes del viejo continente, ya que el Estadio Metropolitano albergará la de esta temporada, la 2026/27. Por su parte, el Allianz Arena, estadio del Bayern de Múnich, acogerá la final de 2028, tal y como ha anunciado hoy también la UEFA.

La UEFA también ha hecho pública la elección de las sedes de todas las finales europeas de las próximas dos temporadas. En el caso de la Europa League, la final de 2028 se disputará en la National Arena de Bucarest (Rumanía), mientras que la de 2029 tendrá lugar en el National Stadium de Serbia, en Belgrado.

Por su parte, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028 y el Puskás Aréna de Budapest la de 2029 en la Conference League.

Además, la Supercopa de Europa de 2027 se celebrará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de Astana (Kazajistán).

Respecto al fútbol femenino, la final de la Champions League de 2028 tendrá lugar en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines (Francia), una designación a la que optaba San Mamés, feudo del Athletic Club de Bilbao. Además, la UEFA también ha designado el National Stadium of Wales de Cardiff como sede de la final femenina de 2029.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.