Mick Schumacher ya tiene nuevo equipo después de quedarse sin asiento para 2023: Mercedes. En la mañana de este jueves el equipo de Lewis Hamilton y George Russell ha hecho oficial la llegada del hijo del 'káiser' como piloto reserva.

Primero se hacía oficial que Mick dejaba de formar parte de Ferrari y posteriormente, ha sido la escudería alemana la que ha hecho oficial su llegada al equipo.

El joven alemán debutó en la Fórmula 1 en 2021 con Haas, donde ha estado los dos últimos años. Esta temporada logró sus primeros puntos en el 'Gran Circo', pero sus costosos accidentes y que ha sido superado por Kevin Magnussen han provocado que el equipo americano dejara de contar con él y fichara en su lugar a Nico Hulkenberg.

Hace varios meses, Toto Wolff le dejaba la puerta abierta y finalmente así ha sido. Mick todavía es joven y podría lograr un asiento en otro equipo en el futuro, aunque no parezca que vaya a ser en Mercedes ya que Hamilton y Russell no tienen intenciones de salir en el corto plazo.

Willkommen, Mick. 👋 Say hello to our 2023 Reserve Driver, @SchumacherMick. 🤩 pic.twitter.com/iQWLhIE7Pr