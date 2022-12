La Fórmula 1 ha hecho públicos los datos de adelantamientos de la temporada 2022 y el algodón no engaña; de hecho, coincide bastante con las impresiones que destila la cúpula de Aston Martin.

Lance Stroll, primero con 72, y Sebastian Vettel, tercero con 51, han sido dos de los tres pilotos que más posiciones han ganado a lo largo del año, y eso pone de manifiesto las debilidades y fortalezas de la escudería de Silverstone.

Por un lado, han adelantado tanto porque han solido empezar desde atrás, lo que explica las últimas declaraciones de Tom McCullough, ingeniero jefe de Aston Martin: el equipo tiene un problema muy grande a una vuelta.

"Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Sufrimos mucho a una vuelta, pero lo hemos hecho bastante bien al gestionar los neumáticos en las carreras", señaló en declaraciones recogidas por 'As'.

"Hacemos mucho análisis sobre nuestros límites de tren trasero o potencia. Para comprender las curvas de baja y media velocidad y saber cuáles son nuestras debilidades de cara a las 23 o 24 carreras del año que viene", añadió.

Eso sí, en contraposición y al contrario de Alpine, la fiabilidad es marca de la casa en el equipo británico, cuyos pilotos solo han requerido tres unidades de potencia en 2022 y no han sido sancionados por ello.

Motor, caja de cambios y suspensión trasera forman una simbiosis perfecta que dotan al Aston Martin de una tracción y una potencia de salida de curvas dignas de la zona alta.

Aunque los sábados sufran, y mucho, el equipo se repone los domingos. Falta velocidad a una vuelta, pero el ritmo medio es muy aceptable. Si Aston Martin logra hallar un punto medio para un precoz calentamiento de sus neumáticos, ojo.

⬆️ @lance_stroll was on the up in 2022 👏#F1 pic.twitter.com/2khMzno9t4