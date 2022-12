En el GP de EE.UU. hubo un antes y un después. Fernando Alonso fue sancionado por conducir el coche en condiciones inseguras tras perder un espejo durante la carrera, perdiendo el épico séptimo puesto que habrá logrado tras una brutal remontada.

El asturiano fue a adelantar a Lance Stroll, cuando el canadiense se le cruzó y el Alpine salió volando por los aires, chocando contra el muro de manera lateral. Parecía que iba a abandonar, pero paró en boxes solo para cambiar el alerón delantero, pudiendo acabar la prueba.

Durante la carrera, en un adelantamiento a Kevin Magnussen, su espejo retrovisor derecho salió disparado, por lo que el ovetense acabó la carrera con un espejo. Tras la carrera, el coche recibió el 'OK' de la FIA, pero unas horas después fue sancionado tras una protesta de Haas. Finalmente, a Alonso le quitaron la sanción estando ya en México y recuperó su séptima plaza.

Y es que Kevin Magnussen sufrió la bandera negra y naranja hasta en tres carreras distintas anteriormente. En Canadá, Hungría y Singapur, el danés sufrió daños en el 'endplate', obligándole la FIA a parar en boxes para cambiar el ala delantera tras sacarle la bandera negra y naranja.

El significado de esta bandera es que se obliga al piloto a parar en el 'pit' porque su monoplaza tiene daños que pueden ser un riesgo para el resto de coches. A Yuki Tsunoda en Azerbaiyán no le funcionaba el DRS y su equipo le pidió que no usara durante el resto de la carrera el ala trasera, pero la FIA no se pronunció.

Charles Leclerc en Silverstone también corrió sin el 'endplate' y la FIA no le obligó a parar. El criterio de la FIA no parecía el mismo con unos pilotos u otros a pesar de que los problemas fueran los mismos. Es por ello que la FIA ha cambiado su visión con esta bandera y, especialmente, desde que se dieron cuenta de su error con Fernando Alonso en Estados Unidos.

"No mostraríamos una bandera..."

Nikolas Tombazis, jefe técnico de la FIA, explica en 'Motorsport Week' que tras el incidente con Alonso han cambiado su visión: "Revisamos nuestros criterios sobre la bandera negra y naranja, desde México (con el caso Alonso) en adelante y vimos uno o dos coches después de eso a los que no se mostró la bandera negra y naranja".

Señalan su error con Tsunoda en Azerbaiyán:" Lo analizamos y creemos que reaccionamos un poco de forma exagerada, Tuvimos una situación en Bakú en la que se dejó correr un automóvil con daños con los que realmente el automóvil no debería haber estado funcionando: Uno de los AlphaTauri con daños en el alerón trasero pegado con cinta adhesiva. Ese fue un gran riesgo. Ahí nos equivocamos".

"Entonces creo que eso generó una reacción exagerada en la que comenzamos a considerar que los autos no eran seguros incluso cuando estaban al límite, digamos, así que fuimos en la dirección equivocada y tomamos algunas medidas correctivas después de EE.UU.", añade.

Para terminar, asegura que a partir de 2023 usarán otro criterio para utilizar la bandera negra y naranja: "En el 99 por ciento de los casos, los equipos traen los coches a cualquier lugar por ellos mismos, por lo que se elimina la necesidad de intervención, ya que los equipos son, en general, bastante responsables. No mostraríamos una bandera por un frente tambaleante u una placa terminal del ala".