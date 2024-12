La oferta que Alpine le presentó a Carlos Sainz: "No tenía sentido tenerle uno o dos años..."

Carlos Sainz tuvo varias propuestas cuando se anunció que se quedaba sin asiento en Ferrari. Lewis Hamilton ocuparía el suyo y entonces los equipos se lanzaron a convencerle. Alpine lo hizo cuando llegó Flavio Briatore. La obsesión del nuevo asesor era tener a Carlos... pero no durante un año o dos. Quería un contrato largo.

Pero Sainz no aceptó. Su objetivo era firmar un acuerdo corto para tener opciones de regresar a un equipo ganador cuanto antes. Es lo que ha conseguido en Williams. Y quizá, en el futuro cercano, pueda encontrar una oportunidad en una escudería ganadora.

En 'Formula Passion', Briatore ha explicado cómo fueron sus conversaciones con Carlos: "Hablé con Sainz. Era interesante para nosotros, pero sólo si firmaba cuatro años. No tiene sentido tener a un piloto como Carlos uno o dos años".

"O cree en nuestro programa o no. No necesito un piloto que me cueste mucho dinero y que intente ir a otro equipo cuando se presente la oportunidad", dice.

Carlos se decidió por Williams y el asiento de Alpine se lo quedaría el rookie Jack Doohan. Pero eso no está claro. Porque a pesar de que la FIA ha confirmado la lista de pilotos y en ella está Doohan, los rumores en el paddock dicen que en Enstone están haciendo un esfuerzo de última hora por Franco Colapinto.

El hasta ahora piloto de Williams (piloto reserva en 2025) podría salir cedido en dirección a Alpine para convertirse en compañero de Pierre Gasly. Esa sería la intención del veterano Briatore.