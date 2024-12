Colapinto gana puntos para quedarse con el asiento de Jack Doohan en Alpine para 2025

Es uno de los bombazos que pueden salir del paddock de la Fórmula 1 en los próximos días. Todo el mundo mira a Red Bull y a la situación de Sergio Pérez, pero en Alpine también podría haber importantes novedades: el joven Jack Doohan, que ya debutó en Abu Dabi, se podría quedar sin asiento antes de empezar la temporada.

Porque según ha informado 'Motorsport', Flavio Briatore prefiere apostar por Franco Colapinto para ese asiento y mantener a Doohan como reserva.

Un rumor que lleva días instalado en el paddock a pesar de que oficialmente Alpine mantiene a Doohan como piloto titular en el asiento que ya dejó libre Esteban Ocon, camino de la escudería Haas.

Al veterano asesor, que ha vuelto al Gran Circo de la mano de Alpine, no le temblaría el pulso de apostar ahora por Colapinto. Eso sí, como piloto cedido por Williams, donde debería ejercer de tercer piloto en 2025.

El expiloto Marc Surer cree que Flavio tendrá la valentía de hacerlo: "¿Por qué no, si se dice que tiene más potencial a largo plazo? Yo entiendo a Briatore, y él es lo bastante duro como para llevarlo a cabo".

Eso sí, el se quedaría con Jack: "E el piloto junior de Alpine, era el piloto reserva. Merece ser ascendido. Me parece perfecto , porque si no, ¿por qué tienes pilotos jóvenes?" Si no consigue los resultados y hay alguien en el mercado como Colapinto, que ha demostrado talento, pero también ha tenido varios accidentes, aún así, creo que todavía hay algo que ganar, todavía hay un diamante en bruto".