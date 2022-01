Fernando Alonso, a sus 40 años, continúa recibiendo halagos casi un año después de su regreso a la Fórmula 1. Su compañero en Alpine, Esteban Ocon (25 años) se puso al español como "referencia a principio de año" y confiesa ahora que ha aprendido mucho de él durante la temporada.

Ocon se ha rendido a su compañero, "pienso que es un privilegio trabajar al lado de una leyenda como es él". "Es un gran piloto y es extremadamente rápido. Estaba muy contento por trabajar a su lado, y he aprendido muchas cosas con él", añade.

Y no solo por su profesionalidad en la pista sino también fuera de ella. El piloto francés cree que parte del éxito de Fernando Alonso reside precisamente en su actitud fuera de la pista: "Creo que es la forma en que Fernando piensa fuera del box de F1, donde otros no lo harían. Está apretando al límite para las estrategias y en cómo podemos optimizar todo".

"También en la carrera, creo que he tomado algunas cosas de él, siempre me he fijado en sus primeras vueltas. He estado siguiendo qué estaba haciendo, y al final del año, yo solo ganaba posiciones, no perdía, hacía grandes salidas", asegura Ocon.

Ambos pilotos han demostrado tener una gran relación durante toda la temporada y desde Alpine tienen claro que han formado una "fantástica colaboración" juntos, lo que ha hecho que todo el trabajo sea mucho más sencillo.

"Me puse a Fernando como referencia a principios de año, y estaba contento por ver cómo lo igualé y nos presionábamos mutuamente. Eso hizo que el equipo maximizara lo que tenía al final. Estábamos sacando todo lo que había la mayor parte del tiempo", concluye el piloto francés.

Uno de los mejores recuerdos de la escudería francesa este año es la victoria de Ocon en Hungría, con una acción muy meritoria de Alonso bloqueando a Hamilton y sin dejarle paso durante varias vueltas. Además, el piloto español consiguió subirse al podio en una carrera y Alpine fue quinto clasificado en la tabla de constructores.