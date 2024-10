En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, justo una semana antes de que en México Fernando Alonso cumpla 400 carreras en Fórmula 1, a Esteban Ocon le preguntaron por su excompañero.

El francés, que protagonizó momentos muy tensos con el ovetense en 2022 y cargo contra él cuando ya estaba cerrado su fichaje por Aston Martin, dio turno a los halagos hacia el piloto más experimentado de la historia del 'Gran Circo'.

"Fernando respira carreras, come carreras, se despierta corriendo. Cuando tiene tiempo libre, va a los karts. Sólo quiere conducir y correr todo el tiempo. He hablado con él sobre lo que le motiva. Dice que no sabe hacer otra cosa. Ha sido su vida y disfruta corriendo todo el tiempo", señaló el galo.

De hecho, y a pesar de que haya varios pilotos con muchos más títulos que Alonso, Ocon le sienta en la mesa de los mejores de la historia.

"Ya no tiene nada que demostrar a nadie. Está claro que es uno de los mejores de la historia. Ha ganado en la mayoría de las categorías en las que ha participado", aseguró.

Sobre su etapa juntos en Alpine, Esteban recordó todo lo que aprendió de él: "Realmente aprendí mucho cuando corría a su lado en muchos temas diferentes, dentro de la pista, fuera de la pista, cómo corría, cómo piensa fuera del box. Y eso es claramente lo que más recuerdo, cómo es consciente de la estrategia de cómo le están saliendo las cosas y hacia dónde tiene que ir mientras corre".

Ahora, a pesar de que el calendario de Fórmula 1 esté más condensado y haya más carreras, Ocon no cree que nadie pueda igualar la marca de Alonso.

"Para ser justos, no lo creo. No creo que ningún piloto a corto plazo vaya a llegar a esa cantidad de carreras nunca, porque él sigue y va a seguir por muchos años, creo. Pero sí, menuda carrera", zanjó.