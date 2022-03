Era un secreto a voces. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, tenía cierta vinculación con los dos primeros pilotos representados por su nueva empresa, Clément Novalak y Nikola Tsolov, desde hace dos años. El asturiano continúa compaginando la actividad deportiva con la empresarial.

Fernando Alonso lanza ‘A14 Management’, su nueva empresa de representación de pilotos de categorías inferiores. “Hoy nace una forma diferente de gestionar pilotos. Haz tus sueños realidad”, expresaba el comienzo de uno de los tweets de la empresa. Desde la dirección, según lo publicado por redes sociales, “la intención es seleccionar un pequeño grupo de pilotos, inculcándoles los valores indispensables para alcanzar sus objetivos, con el mejor equipo y una dilatada experiencia en el automovilismo”.

We are glad to announce that the talented Bulgarian driver @NikolaTsolov has joined A14 Management pic.twitter.com/HcWrNacocE