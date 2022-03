Max Verstappen se ha hartado. El neerlandés, actual campeón del mundo de Fórmula 1, ha hablado con 'Telegraaf' para lanzar un claro mensaje tanto a sus críticos como aquellos que dudan de la forma en la que ganó el título de 2021.

"Un Mundial se gana en toda una temporada, no fue por una decisión en la última carrera. Me merecí el título, absolutamente", afirma tajante el piloto de Red Bull.

Todo por aquellos y aquellas que consideran que lo sucedido en Abu Dabi fue lo que le dio el título. Uno en el que quiso recordar también lo que sucedió en, por ejemplo, Bakú.

"Perdí muchos puntos en dos ocasiones, después del reventón en Azerbaiyán y de que otro coche impactase conmigo... Pero todo se reduce a la última carrera por todos esos motivos", cuenta.

Y es que cree que pudo haber ganado antes el Mundial: "Muchos pudieron ver solo esa carrera, pudieron pensar que tuve suerte. Pero en circunstancias normales habría ganado el campeonato mucho antes".

Verstappen, además, confirma que no ha escrito a Lewis Hamilton en todo el invierno: "No había motivos. No nos hemos visto aún. Pero está todo bien. Los dos somos pilotos y estamos mirando hacia adelante".

Para terminar, habla sobre lo que le han hecho a Michael Masi, despedido por lo sucedido en Abu Dabi: "Creo que fue tremendamente injusto y que la FIA ha estado bajo presión. Podían haberle dado más apoyo. Le envié un mensaje, y lo agradeció".

"No tengo nada en contra de los nuevos directores de carrera... pero se van a alternar y habrá diferencias en las evaluaciones. Es mejor tener a una sola persona con más ayuda", finaliza.