La F1 está haciendo de Las Vegas un Gran Premio inolvidable. Sí, pero no precisamente por lo brillante que está siendo todo. Tras no comprobar la pista antes de los Libres 1, lo que provocó que una alcantarilla destrozase el Ferrari de un sancionado Carlos Sainz, desalojó a todo el público para unos Libres 2 que se disputaron con las gradas vacías y que acabaron a las 04:00. A pesar de que todo no podía sino mejorar, lo cierto es que es complicado decir si así está siendo.

Porque de momento, y para compensar a los que pagaron cientos o unos mil dólares para poder ver la F1, se les va a dar un vale de descuento de 200 dólares para gastar, claro está, en la tienda oficial de merchandising del Gran Premio. Ni reembolso ni nada para ellos, y para todos nos vamos a quedar sin una de las grandes imágenes que nos han dejado hasta ahora todos los fines de semana de Gran Premio.

Pero en Las Vegas no. Porque para Las Vegas la F1 ha confirmado ya que no va a haber 'cool room'. Que no vamos a tener esas reacciones de los pilotos fuera de los coches y ya relajados reaccionando a momentos que han pasado durante la carrera. Eso, en Nevada, no va a suceder.

"Cuando los pilotos acaben la carrera esperaran a un coche que les llevará a la zona de entrevistas. Una vez completadas, irán directamente a la zona del podio", comunicó la F1.

Y por si había alguna duda, lo dejan más que claro: "No habrá 'cool room".

Fin de semana confuso el que se está viviendo en Las Vegas. Los pilotos están disfrutando del ambiente, pero también han confirmado que la pista no es precisamente la más emocionante de todo el Mundial.

Con Carlos Sainz sancionado por el 'alcantarillazo' que pudo acabar mucho peor que con su Ferrari roto, Fernando Alonso saldrá noveno tras una clasificación algo agridulce.