Fernando Alonso se ha pronunciado después de las no pocas críticas que se ha llevado Las Vegas. Que se llevó durante toda la semana, y que se ganó tras esa alcantarilla mal fijada que destrozó el coche de Carlos Sainz en los Libres 1. De unos ensayos que se suspendieron en una pista en la que sí se disputaron los segundos, con no poco retraso eso sí pues acabaron a las 04:00 hora local.

Además fueron sin público, algo que mosqueó y no precisamente poco a los fans que habían pagado cientos o miles de dólares para poder estar en las gradas de Las Vegas.

Ahora, Alonso se ha pronunciado dejando notas positivas sobre Las Vegas... y también algún 'pero'.

"Me gusta correr en una ciudad así"

Porque Fernando parece estar cómodo: "Me gusta correr en una ciudad como esta. Una ciudad loca, con un 'set up' arriesgado".

"Las instalaciones son fantásticas... pero la pista no es demasiado emocionante. Esas rectas, y el asfalto tiene muy poco agarre. No sé por qué no copian a Arabia Saudí", prosigue Fernando.

Alonso, eso sí, vota a favor de lo que han hecho en Las Vegas: "Es impresionante cómo han construido todo lo demás. Es en la dirección a la que va el deporte, y debemos aceptarlo".

Alonso, noveno en la salida de Las Vegas

Fernando, en la clasificación, firmó una décima plaza que será novena tras la sanción a Carlos Sainz por llevarse puesta la alcantarilla de Las Vegas.