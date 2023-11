La Fórmula 1 ya tiene la solución para con los aficionados desalojados el jueves entre los Libres 1 y los Libres 2 de Las Vegas. No, no se trata de un reembolso. Tampoco unas disculpas. La F1, tal y como cuentan en 'Motorsport', va a ofrecer, ojo, vales de descuento a los fans que no pudieron ver más de ocho minutos de acción en pista y que se gastaron no pocos dólares para poder disfrutar del show en el estado de Nevada.

A pesar de que había localidades de más de mil dólares, la F1 compensará a los que solo tenían entrada para el jueves con vales de descuento de 200 dólares que, claro está, solo se podrán gastar en la tienda online de merchandising oficial del evento.

La jornada comenzó mal, y peor que pudo haber sido, tras esa alcantarilla mal fijada que destrozó el Ferrari de Carlos Sainz. Como no se inspeccionó la pista antes del evento se hizo durante, suspendiendo la sesión de ensayos y retrasando la celebración de los Libres 2.

Sin público por razones logísticas

Estos entrenamientos comenzaron a las 02:30 hora local, 11:30 en horario peninsular de España, y acabaron 90 minutos más tarde.

Ahí ya no había nadie en la zona destinada a la afición, pues les pidieron que desalojasen las instalaciones por las limitaciones logísticas en cuanto a la seguridad del evento.

Así dice el comunicado de la F1: "Como agradecimiento por su apoyo nos gustaría ofrecerles un vale de 200 dólares para la tienda oficial del GP de Las Vegas".

A saber si es o no suficiente para calmar los ánimos de una afición más que enfadada por todo lo que vivió, o más bien por lo que no vivió, en el estado de Nevada.