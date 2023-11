Esteban Ocon y Max Verstappen no son precisamente amigos. Los dos pilotos llevan cruzándose desde categorías inferiores y ya han tenido varios encontronazos que han enrarecido aún más la relación. Y ahora, en Las Vegas, se ha producido un nuevo episodio.

Durante la Q1, el piloto francés molestó en su vuelta al neerlandés, que hizo lo propio con el de Alpine acto seguido. "Esto es una broma. Verstappen se ha tirado a la curva 1 como un loco", afirmó por radio el '31'.

"Menudo estúpido idiota", gritó por radio Verstappen tras verse molestado por el francés.

Poco después, el de Red Bull adelantó a Ocon en la curva 1, molestando el intento final del de Alpine por pasar a la Q2, un adelantamiento que el tricampeón del mundo ha reconocido que ha sido intencionado: "Dejó un poco de hueco con los demás y él me fastidia al final de mi vuelta. Así que he pensado: 'si tú me jodes a mí, yo te jodo a ti en la curva 1'. Y sí, ha funcionado obviamente".

Y así fue, el adelantamiento de Verstappen dejó sin intento final de Ocon, que quedó eliminado. Un nuevo capítulo de la intensa rivalidad entre Verstappen y Ocon.