Norris se harta de escuchar piropos a Verstappen: "No necesito que nadie me diga de lo que es capaz"

La actuación de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón dejó impresionados tanto a aficionados como a los periodistas de forma unánime. El de Red Bull consiguió su primera victoria de la temporada, sacando el máximo partido a un monoplaza inferior al que dispone McLaren, el principal derrotado en esta tercera carrera.

En la rueda de prensa poscarrera, las preguntas en torno a la victoria neerlandesa fueron una constante, algo que a Lando Norris terminó por impacientarle: "Tengo mi opinión, tengo un respeto, sé de lo que es capaz desde que nos saludamos por primera vez en 2014 o 2015. Que tenía la mitad de edad que ahora".

"Tengo mucho respeto por Max, pero cuando estás en el coche y estás pilotando sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. No necesito que nadie me diga de lo que Max es capaz o si pienso una cosa o la otra", declaró el de McLaren en declaraciones recogidas por 'AS'.

A pesar del gran ritmo de un Verstappen que no vio amenazado en ningún momento el triunfo en Japón, Norris asegura que será un mundial disputado: "Pero creo que vamos a tener buenas carreras y que podemos luchar rueda a rueda, y unos días él terminará delante y otras veces estaré delante yo".

La Fórmula 1 no para y este fin de semana desembarca en Baréin. Se aproxima un nuevo capítulo de la rivalidad entre Verstappen y los hombres de McLaren donde se volverá a juzgar si los hombres de papaya podrán batir al mejor piloto de la actual parrilla.