'Palo' de Verstappen a Piastri y Norris tras el Gran Premio de Japón: "Si hubiera estado en..."

Max Verstappen ha sido el claro ganador de este Gran Premio de Japón. Tras conseguir la pole y la victoria en Suzuka, las sensaciones en Red Bull son cada vez mejores. Aunque McLaren sigue siendo el equipo con más velocidad punta, Verstappen no ha querido olvidarse de ellos tras la carrera.

En declaraciones a 'Viaplay', Max ha aprovechado para lanzarles un 'palo' a Piastri y a Norris asegurando que hubiera sido mucho más rápido que ellos si hubiera pilotado el McLaren: "No quero ni pensar si hubiera estado en ese otro coche, entonces no me habríais visto".

Respecto a su actuación en el país nipón, el trabajo en equipo ha sido fundamental para que Max esté a tan solo un punto de Lando Norris en la clasificación: "Siempre es un equipo que trabaja bien juntos. Al final tomamos las decisiones correctas antes de la calificación".

Sin embargo, el cuatro veces campeón del mundo es consciente de que no está todo dicho. Para Verstappen, esta victoria no cambia la situación general del Mundial: "Esto no significa que ahora sea todo fácil y vayamos a ganar todas las carreras, pero podemos estar muy contentos con esto".

Factores claves

Algunos detalles han sido importantes para que Max pudiera acabar primero. El piloto ha nombrado tres aspectos principales como las temperaturas bajas, la diferencia entre aire limpio y sucio, y el poco desgaste de los neumáticos: "Creo que nos ha ayudado a que hiciera más frío. El sobrecalentamiento en las ruedas nos perjudica".