Nikita Mazepin está destacando en su primer año en la Fórmula 1. El ruso de Haas F1 es un habitual en los exteriores de la pista por sus trompos cada fin de semana y, en España, ha recibido además tres puestos de sanción por molestar a Lando Norris en Q1. En vez de entonar el 'mea culpa' ha encontrado un culpable en el llamado 'paco de caballeros'.

"La última curva en Baréin es un excelente ejemplo de que eso no funciona en la Fórmula", dijo.

Este pacto consiste en que los pilotos deben respetar el orden de los coches antes de comenzar sus vueltas. Sin embargo, Mazepin se encontró con Raikkonen y con Tsunoda, que estaban acabando sus giros, y creyó que podría ser peligroso quedarse detrás para dejar pasar a Norris.

Por ello bloqueó a Lando, que estaba en plena vuelta de Q1, y le hizo perder un valioso tiempo por el que tuvo que volver a pista y perder opciones en Q3 al tener que usar otro juego de neumáticos.

"La única opción era acelerar y es lo que hice. Desgraciadamente estas situaciones se juntan todas en una. No estoy molesto. No había mucho que pudiera hacer aparte de desaparecer. Por desgracia no soy capaz de hacerlo", afirmó.

Mazepin se justifica: "Con la longitud de estos coches no puedes poner a otro si ya hay dos. Más aún cuando llega un cuarto a toda velocidad".

La sanción no supone mucho porque Mazepin ya salía último. Además, le han quitado un punto en su licencia.

