Haas defiende a Nikita Mazepin y lo hace atacando directamente a la Fórmula 1. Según Gunther Steiner, jefe del equipo, la F1 ha convertido al ruso "en el chico malo de la parrilla".

Lo ha afirmado en declaraciones a 'Motorsport', donde ha defendido el comportamiento de su piloto y ha criticado que la competición dé bola a los sonidos de radio en los que se escuchan insultos.

"Lo que se dice normalmente en esas circunstancias, cuando vas con estos coches a 300 km/h y alguien se interpone en tu camino, no es 'oh, este tipo no fue muy amable'", dice Steiner.

Y continúa: "Le llamas de otra manera, ¿sabes? Quiero decir, ¿quién no lo haría? A mí no me gustaría lo que la gente dijera de mí, pero si eso te afecta, no deberías estar haciendo este trabajo. Tendrías que irte y dedicarte a algo diferente si tienes la piel tan fina".

"Se le convirtió en el chico malo desde hace tiempo", denuncia el de Haas, y carga directamente contra la dirección de carrera: "Seguro que la Fórmula 1 siempre emite los comentarios sobre él porque os gusta escucharlos. Si emiten algo en lo que se dicen cosas bonitas y dulces sobre otras personas, a nadie le importaría".

La realidad es que Mazepin ha sufrido hoy un nuevo contratiempo en el GP de España. Ha ocurrido en los Libres 1, tras dar dos vueltas para irse directamente contra el muro. Su inicio de temporada es el peor de la historia para un rookie.