2014 y 2015. Dos mundiales consecutivos en los que Nico Rosberg cayó ante su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton. Todo cambió en 2016, cuando el alemán conquistó el campeonato y puso punto y final a su carrera en Fórmula 1.

Ahora, en una charla en 'The Sunday Times', ha recordado cómo fue su última derrota ante el piloto inglés. Asegura que fue fundamental para aumental su "motivación y concentración".

"Perdí contra Lewis durante tres años consecutivos. La última vez fue muy dolorosa; me encerré en mi habitación de hotel y me recordé que tenía que seguir empujando más fuerte que nunca. Aquello aumentó mi motivación y mi concentración", dice el ex de Mercedes.

Con respecto a su título, asegura que fue "muy intenso": "En 2016 hubo que esperar hasta el último momento, hasta la última curva. No podría haber sido más intenso. Ganar a Lewis, en el mismo coche, después de haber sufrido contra él durante décadas. Fue simplemente perfecto".

Precisamente Rosberg ha sorprendido esta semana revelando la cantidad que le ofrecieron para no marcharse del Gran Circo cuando se convirtió en campeón del mundo. Una cifra que rondaba los 100 millones de dólares y que no le convenció para bajarse de manera definitiva de su monoplaza.