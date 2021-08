Año 2016. Nico Rosberg sorprende al mundo de la Fórmula 1 superando al favorito Lewis Hamilton en el campeonato del mundo... y después anuncia su retirada por sorpresa. Ahora se ha desvelado la oferta que rechazó para abandonar el automovilismo.

Él mismo ha desvelado cómo fue aquel momento en el que recibió esa oferta: "Quería evitar ser un piloto del pasado o un piloto al que ya nadie lo quiere en su equipo. Había 100 millones de dólares sobre la mesa a los que renuncié".

"Quería una vida diferente, no tienes una vida flexible cuando estás compitiendo. Fue la mejor decisión para mi familia, no pensé en el dinero ni un sólo segundo", afirma en 'The Times'.

"Había dos bandos: uno era el de Nico y otro el de Lewis. Todos los aficionados de Lewis estaban en mi contra, está claro. Una vez vi a dos niñas de cuatro años con sus padres y me estaban abucheando y con el pulgar hacia abajo. Los padres les decían que yo era el malo y que tenían que abuchearme", finalizó.

Rosberg dejó la F1 con un campeonato del mundo bajo el brazo con el que seguramente no contaba. Y lo hizo a pesar de esa millonaria propuesta que rondaba los 100 millones de dólares.