Max Verstappen vuelve a ganar en Mónaco y van ya tres victorias para el de Red Bull esta temporada. Con esta, además, suma ya 39 victorias con el equipo austriaco, superando en triunfos a Sebastian Vettel.

Sin embargo, el Gran Premio de Mónaco no ha sido una carrera fácil para el neerlandés. La locura que desató la lluvia y la presión de Fernando Alonso hicieron que el neerlandés tuviera que ir al límite durante las 78 vueltas. Rozando, en varias ocasiones, los muros.

"Fue una carrera de gestión. Como Fernando salió con la dura me obligó a hacer un 'stint' muy largo. [...] Con esa lluvia no podíamos arriesgar", ha comentado Max Verstappenen en unas declaraciones recogidas por 'As'.

Tras esta victoria, el neerlandés supera ya en 39 puntos a Sergio Pérez y supera también a Sebastian Vettel en victorias con Red Bull. "Nunca hubiera pensado que estaría en esta situación a lo largo de mi carrera. Es fantástico".

Además, Verstappen ha dejado claro que ya no están solos y que Aston Martin y Fernando han llegado para quedarse: "No sé cuál será la próxima, pero puede ser la semana que viene. Como dice Fernando, no podemos permitirnos un abandono".

Alonso apretó, pero la estrategia le dejó fuera

Fernando Alonso, que partía segundo por apenas ocho centésimas, no pudo conseguir la tan ansiada victoria número 33 por una estrategia equivocada por parte de Aston Martin.

El asturiano, de haber montado intermedios en su primera parada en lugar de medios, podría haber peleado de tú a tú la victoria a Max y, quien sabe, haber ganado por tercera vez en las calles del Principado.