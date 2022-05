La pesadilla de Mercedes parece haber llegado a su fin. La escudería alemana había empezado la temporada de Fórmula 1 2022 muy por detrás de lo esperado pero, tras el Gran Premio de España, parecen haberse reincorporado a la lucha por el Mundial.

Hasta el momento, Ferrari y Red Bull son los que llevan la voz cantante. Sin embargo, la fortuna no ha querido sonreír a los italianos en esta carrera y, un cero de Leclerc, más un cuarto puesto de Sainz, ha permitido que los austriacos les arrebaten el liderato y que Mercedes se una a la pelea.

Russell ha conseguido su segundo podio de la temporada e incluso ha liderado la carrera durante varias vueltas. Además, nos ha regalado una emocionante batalla con Verstappen, algo que solo puede augurar futuras peleas por victorias.

Hamilton estuvo a punto de rendirse. El británico ha sufrido un pinchazo tras un toque con Magnussen que le ha hecho ser ultimo en la primera vuelta, algo que ha provocado que se plantease abandonar.

Sin embargo, el equipo no le ha dejado y finalmente ha logrado un asombroso quinto puesto que podría haber sido algo mejor de no ser por unos problemas de sobrecalentamiento del coche. Y es que, Hamilton iba cuarto cuando le han avisado de que no acelerase más de lo necesario y ha perdido la posición con Sainz.

Mercedes ha vuelto, con muchos aspectos que mejorar todavía, pero parece que ya han dado con la dirección en la que seguir trabajando.