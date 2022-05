Hamilton no está viviendo la temporada de Fórmula 1 que esperaba. El británico, que ya sufrió un duró revés con la victoria de Verstappen en Abu Dabi 2021 y la correspondiente proclamación del neerlandés como campeón del mundo, volvía con ganas de resarcirse.

Sin embargo, lo que no se esperaba el heptacampeón era que el rendimiento del Mercedes W13 no iba a estar a la altura. Tanto Hamilton como Mercedes están muy lejos de la lucha por el mundial, algo que, si no cambia pronto, puede dejarles definitivamente sin opciones.

Mercedes ha dado la sorpresa en el GP de España, una inesperada mejora en su rendimiento, aunque no suficiente para entrar en la pelea junto con Ferrari y Red Bull. Aún con todo, Hamilton tiene otro quebradero de cabeza: George Russell. El joven piloto ha liderado inesperadamente a la escudería desde que comenzó la temporada.

En el GP de Miami, Russell logró terminar por delante de Hamilton. Ahora, en el GP de España, el joven piloto ha vuelto a lograrlo, ha clasificado cuarto mientras que Hamilton ha sido sexto.

Tras la 'qualy', los medios le han preguntado si podía explicar porqué Russell estaba por delante de él: "No puedo, no puedo en este momento", ha confesado Hamilton. "Estoy sufriendo con el coche. En la sesión de clasificación no he podido controlar la parte trasera del monoplaza", añadía el británico.

A pesar de todo, Mercedes ha dado un importante paso adelante en cuanto a rendimiento: "Confío al 100% en el equipo. Sé que ahora hemos dado ese paso, y eso es algo que no habíamos visto en cinco pruebas, ahora ya conocemos la dirección que tenemos que tomar".