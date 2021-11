Mercedes se encuentra inmerso en la lucha por el Mundial de pilotos y de constructores. Mientras Lewis Hamilton está a 12 puntos del líder, Max Verstappen, las 'flechas de plata' aventajan a Red Bull en el campeonato por equipos en 22,5 unidades.

Sin embargo, desde la escudería alemana ya vislumbran lo que será el próximo año con el cambio normativo, las novedades deportivas anunciadas por la Fórmula 1 y el cambio de pareja de pilotos.

Como ya se ha anunciado, George Russell sustituirá a Valtteri Bottas, que ya ha hecho oficial su fichaje por Alfa Romeo.

Desde Mercedes confían en que no haya 'pique' entre Hamilton y Russell en 2022. "¿Qué espero de él? Que encaje bien en el sistema de Mercedes. Eso significa aprender. No importa si es más lento, más rápido o si está empatado con Lewis. Tiene que ser un jugador de equipo. Con nosotros, el equipo es la estrella, no sólo un miembro", ha señalado Toto Wolff, jefe del equipo.

A su vez, el austriaco ha mandado un 'recado' a Bottas, al que también desea suerte en Alfa Romeo: "Espero que tome la delantera allí, él puede hacer que el equipo avance. No es un fenómeno como Lewis o Max, lo que es muy raro, pero, por ejemplo, en Turquía pilotó mejor que los dos".

Por último, Wolff no ha querido dar pistas de cuando se retirará Hamilton: "Estamos muy unidos e intercambiamos ideas todos los días. Ambos sabemos que la trayectoria en Fórmula 1 es un objetivo en movimiento. No hay una fecha hasta la que él esté comprometido. Lo que es seguro es que haremos el mejor trabajo posible juntos el año que viene también".