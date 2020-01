Mercedes ya ha fijado el día en que dará a conocer al mundo cuál será su nueva bestia para el Mundial de Fórmula 1. Tras dominar por completo la era híbrida, con seis Mundiales consecutivos tanto de pilotos como de constructores, la escudería alemana presentará su W11 el próximo 14 de febrero.

El día de San Valentín, quizá para que muchos se 'enamoren' de un coche que está destinado a ser el rival a batir tanto por Ferrari como por Red Bull en 2020. Y quizá, y ojalá, por un McLaren al alza que acabó 2019 con muy buenas sensaciones.

Así lo ha comunicado Mercedes en Twitter. "No estamos diciendo que canceles tus planes para San Valentín, pero quizá deberías hacerlo...", dice el texto.

We're not saying cancel your Valentine's Day plans, but you should probably cancel your Valentine's Day plans... 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1