No es ninguna sorpresa que el domino de Red Bull esta temporada está siendo incontestable. Han ganado todas las carreras con solvencia y nada ni nadie parece que vaya a poder pararles los pies. Algo que contrasta con el rendimiento de Mercedes.

Los alemanes vienen de dominar durante muchos años la era híbrida y ahora, tras el cambio de reglamento, parecen haber perdido la senda de la victoria. Por eso mismo la 'guerra' entre Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull y Toto Wolff, de Mercedes, no hace más que tensionarse cada vez más.

La última de ellas atiende directamente a la petición de Red Bullque busca un cambio en el equilibrio de la parte eléctrica y el motor de combustión programado para 2026. Wolff, por su parte, ha respondido tajantemente a esta petición asegurando que las cosas se van a quedar como están.

Asimismo, sostiene que Horner siente temor acerca del rendimiento de su departamento de motores de cara a 2026: "Creo que Horner tiene miedo y quizá es porque su programa de motores no está funcionando y quiere acabar con ello de esta forma".

"Siempre te tienes que preguntar cuál es la motivación real para decir algo así. No van a cambiar las normas, no tienen ninguna opción, en letras mayúsculas, no sé por qué salen estas cosas ahora", añade el austriaco en unas declaraciones recogidas por 'The Race'.

Además, Toto alega que llevan mucho tiempo preparando este salto: "Hemos desarrollado la normativa de 2026 durante muchos años y con muchas marcas de coches involucradas. Nos hemos comprometido para atraer a Audi y para que Honda se quede. Las regulaciones ya no van a cambiar".