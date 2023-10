El objetivo de Aston Martin en la Fórmula 1 continúa siendo el mismo: proclamarse campeón del mundo. Sin embargo, si bien es cierto que a principios de año parecía que habían dado un salto más que evidente y que podrían pelear con Red Bull, finalmente nada más lejos de la realidad.

Lejos se han quedado ya los siete podios que consiguió Fernando Alonso en la primera mitad de temporada y ahora, con seis carreras por delante, el objetivo, que era la segunda posición en el Mundial de Constructores, ha pasado a ser defender la cuarta ante la llegada imparable de McLaren.

No obstante, tal y como ha comentado Mike Krack, jefe de equipo de la escudería, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsportweek', Aston Martin cuenta con un factor clave y deferencial necesario para aspirar a ser campeones del mundo: la mentalidad.

"Sorprendentemente fuertes (mentalmente), todos ellos, especialmente en el garaje. Se puede ver que todo el mundo quiere volver al podio. A todos les gustó esta experiencia desde principios de año, por lo que la moral es fuerte y es algo que debemos mantener", asegura el mandamás luxemburgués.

Aun así, los de Silverstone no descartan esta temporada, ya que todavía quedan muchas carreras: "No podemos decir qué pasará ahora hasta el final. No tenemos influencia sobre lo que están haciendo, por lo que necesitamos maximizar nuestro propio paquete, en todo momento, en cada sesión, para sacar el máximo provecho de ello e intentar luchar hasta la última carrera".