La confusa respuesta de George Russell sobre su futuro en Mercedes: "No, no es seguro"

Al inglés le han preguntado si renovará con Mercedes... y no se ha mojado: "Nada es seguro". Su contrato finaliza al acabar esta temporada.

George Russell finaliza contrato con Mercedes a finales de año. No ha renovado. Y actualmente parece que no sabe si lo hará. Todo ello en medio de los rumores de la 'silly season' que colocan a Max Verstappen en esa escudería. Es un viejo deseo del jefazo, de Toto Wolff.

Russell ha alimentado los rumores sobre su salida antes del Gran Premio de Canadá. En una entrevista a 'Motorsport Total' le han preguntado si es "seguro" que continuará en Mercedes. Y ha respondido contundente: "No, no es seguro. Nada es seguro".

"Si me quedo en Mercedes, el año que viene será mi quinto año con el equipo. Nadie sabe cuándo llegará su momento. Sólo hay que asegurarse de seguir rindiendo de forma constante, de seguir entregando. ¿Y qué pasará entonces? Sólo el tiempo lo dirá", dice el piloto inglés este miércoles.

Toto Wolff entiende las "especulaciones" y dice que está asegurada tanto su continuidad como la de Kimi Antonelli: "Es normal que los medios especulen sobre el mercado de pilotos, pero tenemos una alineación de pilotos increíble con la que estamos comprometidos y que tienen contrato para 2026 y años posteriores".

"Nos centramos en ofrecer un rendimiento óptimo a nuestros pilotos, brindándoles un coche más consistente y competitivo. Cuando lo consigamos, ambos serán capaces de obtener grandes resultados", dice el dirigente austriaco.

Para anunciar esa renovación, dice, "no hay prisa": "No tenemos ninguna prisa. Sabemos que no hay presión. Él está totalmente centrado en cómo rendimos y en cómo hacemos que el coche siga avanzando".

"Entonces, en el momento adecuado, nos sentaremos todos y no se tarda mucho en resolver estas cosas. Aún no ha ocurrido, pero seguro que ocurrirá en las próximas semanas y meses", sentencia.