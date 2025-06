Silencio en Moncloa ante el nuevo informe de la UCO: el PSOE evita inquietarse y espera el contenido

Aunque ha sido el propio José Luis Ábalos el que confirmó que hay un nuevo informe de la UCO, parece que nada altera el ambiente. Confirmó la existencia de este nuevo informe a la puerta de su casa, al término de un registro que duró más de nueve horas, pero el contenido del mismo, por el momento, se desconoce.

Se habla de unos audios intervenidos a Koldo García y en los que podrían admitirse supuestos cobros de comisiones a cambio de varias obras. Pero, este miércoles, el día después del registro de la vivienda de Ábalos por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia civil, en el Gobierno ha primado una consigna: la del silencio y la prudencia. De hecho, se le ha preguntado por este asunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Su respuesta ha sido guardar silencio. Solo ha dado los buenos días a los periodistas presentes.

Porque, si supuestamente estos registros, que corresponden a una pieza separada del 'caso Koldo', no preocuparon a su protagonista, a Ábalos. El PSOE sí que no quiere parecer preocupado. "No. Preocupado, no", decía el martes José Luis Ábalos y, un día después, el Gobierno también ha dejado a un lado las preocupaciones. Primero, piden esperar y saber más sobre este informe de la UCO.

A la pregunta de: "¿Le preocupan los registros a Ábalos?", la vicepresidenta María Jesús Montero ha asegurado: "No me preocupan nada. La Justicia tiene que hacer su trabajo y el Ejecutivo tiene que hacer el suyo".

Aunque lo cierto es que la sombra de un nuevo informe de la UCO, sobrevuela el caso. Un documento en el que se analizarían nuevas conversaciones entre los imputados, y otras personas aforadas. "Creo que pasamos demasiado tiempo hablando de que alguien dice que ha dicho o de un informe que no tiene nadie". Así se ha expresado el portavoz del PSOE, Patxi López que, además, ha querido recordar que "la última vez que hablamos de un informe de la UCO resultó que no existía".

Pero lo cierto es que, en esta ocasión, este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sí que existe. Recordemos que lo ha confirmado Ábalos. Lo hizo al explicar el porqué de la entrada de los agentes de la UCO a su domicilio. "Con relación a ese informe del 5 de junio se ordena el registro. Tampoco sé más", dijo el martes Ábalos.

Pero, por el momento, desde el Gobierno piden tiempo y cautela. "Queremos saber la verdad. El juez que está investigando esto que investigue, y cuando conozcamos la verdad, ya hablaremos", ha dicho López. Pero "mientras tanto, sobre rumorología... No sabemos si es un bulo, un montaje o la verdad", ha añadido el socialista.

Aunque lo último que sabemos está relacionado con unas conversaciones intervenidas a Koldo. En ellas, Ábalos, en palabras literales del juez, "podría haber venido a admitir", y hasta aquí la cita, el cobro de comisiones ilegales.

"Dejemos trabajar y veremos que sale de esa instrucción. Respeto al trabajo de Fiscalía anticorrupción", ha pedido José Manuel Albares. "No, yo creo que la justicia ha de seguir sus caminos. En estos temas lo importante es tener la sensación de que la justicia cumple con sus funciones", ha dicho José Zaragoza.

Todo a la espera de saber más, de ese nuevo informe de la UCO.