Por primera vez en su carrera como piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz ha contado con un coche competitivo que ha podido competir en algunos circuitos por victorias. Y para él es "frustrante" que Charles Leclerc se haya mostrado más rápido que él. La diferencia en el mundial es de 50 puntos y dos victorias menos.

Sainz ha querido lanzar un mensaje reivindicativo, aunque asume que tiene que trabajar para estar a la altura de su compañero de equipo en Ferrari. Esto ha comentado en declaraciones que recoge 'Soymotor': "No sé por qué la gente no me considera uno de los mejores".

"Fue frustrante tras un primer año sólido con el equipo, en el que me encontré algunos problemas con el coche. Sentí como que, tras las primeras carreras de 2021, sabía dónde estaba el límite del coche. Sólo tenía que encontrar una o dos décimas de segundo en cierto tipo de curva y estaba listo. Por eso la segunda mitad de la temporada fue tan sólida y pude controlarlo", explica el piloto de Maranello.

A Sainz no le gusta perder. Es un competidor nato. Lo demuestra con estas palabras. "Nunca había estado a más de dos décimas de segundo de un compañero de equipo y me estoy comiendo la cabeza para ver de dónde viene ese tiempo".

"Mantuve bastante en secreto de dónde venía mi sufrimiento. Creo que la gente que entiende el deporte y la gente que hace análisis en profundidad, más o menos me conoce ahora y sabe de dónde vienen esos problemas. Pero por resumir: tuve que cambiar mi estilo de pilotaje por completo", detalla Sainz.

Así cambió su manera de pilotar: "Tuve que cambiar la forma en la que pilotaba por completo, de una manera nada natural. Tuve que cambiar a una forma antinatural y hacerlo natural, lo que lleva mucho tiempo".

Ferrari ha mejorado su coche, pero todavía no ha sido suficiente para luchar contra Red Bull y Max Verstappen. Y Sainz quiere que si su coche aspira a todo, estar lista para pelear con los mejores. ¿Llegará eso en la temporada de 2023?