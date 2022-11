Fernando Alonso completó este martes 97 vueltas con un Aston Martin cuyo motor le traía de cabeza por lo vivido este año con Alpine, pero que respondió de manera "sobresaliente", logrando marcar el tercer mejor tiempo de la jornada.

En el garaje de los de Silverstone se ha encontrado con un viejo amigo, Pedro Martínez de la Rosa, que ha llegado a la marca como embajador a la vez que el asturiano.

El expiloto español de Fórmula 1, en una entrevista en 'As', ha analizado la llegada del bicampeón y el porqué de su decisión de fichar por Aston Martin.

"Uno siempre tiene que apostar por la mejor opción disponible y en estos momentos, sin ninguna duda, es Aston Martin. Pero no por el rendimiento actual, que eso lo ve todo el mundo. Lo que ve Fernando y lo que vemos los que estamos dentro del equipo son las aspiraciones que tienen, los cambios, las herramientas, el túnel de viento nuevo, simulador nuevo, fábrica nueva", ha señalado.

"Es todo muy esperanzador y esa es la tarjeta de presentación de Aston Martin, la razón principal por la que Fernando está aquí. Es el futuro. Pero no sabemos cuánto tiempo hace falta para que dé sus frutos, esto no es un equipo de fútbol que con fichar cuatro cracks ya tienes mucho hecho", ha añadido.

De hecho, cree que la ambición de victorias de Aston Martin casa con la decisión de fichar a Alonso: "Yo siempre me fijo en un equipo a partir de sus pilotos. Porque pienso que entonces los jefes de equipo tomarán esas mismas decisiones, acertadas o no, en la selección de su personal. Cuando veo un equipo que se tira al cuello de Fernando cuando existe la posibilidad de que se quede libre… pienso que si toman las decisiones correctas, también las toman en cuanto a capital humano, ingenieros, mecánicos, fichajes".

"Sé que Aston Martin ganará, no tengo ninguna duda, pero no sé cuándo. ¿Suficiente para antes de que Fernando quiera retirarse?", afirma contundente De la Rosa.

Por último, incidiendo en el nivel actual de Alonso, el expiloto afirma que "Alpine se ha equivocado" ya que el ovetense "está como un toro" con 41 años.

"Lo de Fernando es alucinante. Tiene 41 años, pero ¿hasta cuándo puede continuar? Yo no hago más que decir que esto no es fútbol ni tenis, esta situación de la edad se destapa con Fernando porque Alpine solo le quería dar un año más uno de contrato, pero no confundamos: que Alpine se haya equivocado no significa que Fernando esté mayor o bajando su rendimiento. El rendimiento en la pista de Fernando es brutal. Me preguntan por los reflejos, la vista, pero las salidas de Fernando siguen siendo las más rápidas. ¿Le afecta la edad? Todavía no. ¿Cuándo le va a afectar? Yo qué sé. Pero de momento está como un toro", zanja.