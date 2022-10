Max Verstappen ha explotado. Considera "injustos" todos los comentarios que está recibiendo Red Bull. La FIA sancionará al equipo por violar el límite presupuestario. Aunque quiere hacerlo con una oferta secreta que ha indignado al paddock.

El neerlandés defiende a los suyos y confía plenamente en ellos. "Tenemos la firme convicción de que cumplimos las reglas. De todas formas es algo entre el equipo y la FIA, ¿no?", ha expresado.

"Así que por eso estamos discutiendo sobre ello, para mostrar lo que creemos que es correcto. Pero, al fin y al cabo, no depende de mí. Yo sólo me centro en el rendimiento en pista", ha indicado el ya bicampeón de la Fórmula 1.

Insiste en que "tienen razón": "Para mí, creo que lo que hemos conseguido este año es increíble. Y sobre el límite presupuestario, sí, están hablando de ello ahora, pero como he dicho antes, creemos que tenemos razón, y por supuesto siempre creeremos en nuestra causa y se lo demostraremos a la FIA".

"Ahora depende de ellos, por supuesto, tomar una decisión. Luego, el tema volverá a desaparecer", detalla el piloto neerlandés en la previa del Gran Premio de Estados Unidos.

Además, ha denunciado la "hipocresía" de la Fórmula 1 con estas críticas. Aunque no ha querido señalar a nadie en particular. Está claro que los comentarios de pilotos y equipos no han gustado al campeón.