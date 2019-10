Max Verstappen hizo en México una de esas 'jugaditas' típicas de la juventud que bien le puede haber hecho madurar. El holandés, que se bajó del Red Bull con la pole en el bolsillo, ha recibido una sanción de tres posiciones por no levntar el pie con bandera amarilla tras el accidente de Valtteri Bottas.

Y es que quería más. Ya tenía la vuelta rápida y la pole, pero 'Mad Max' quería batirse a sí mismo. De haber levantado el pie no habría pasado nada, pero no lo hizo, yendo en contra de toda norma de seguridad establecida por la FIA para evitar tragedias en la Fórmula 1.

Además, se 'chuleó' posteriormente cuando le dijeron que le podían quitar su crono. "Que me lo quiten si quieren, el otro también me vale", comentó. Pero va a ser que no le valió, pues le metieron una sanción de tres posiciones y ahora va a salir desde la cuarta plaza.

Saldrá delante de Alexander Albon, el otro Red Bull, y tras Lewis Hamilton, que podría conquistar en el Hermanos Rodríguez su sexto Mundial de Fórmula 1.

Por su parte, la pole finalmente fue para Charles Leclerc, que sí que levantó el pie al igual que Sebastian Vettel en cuanto las banderas amarillas ondearon en la pista azteca.

De poco, más bien de nada, le sirvió a Max Verstappen el 1:14.758 que firmó en México. Y todo por no hacer caso a lo que siempre hay que hacer caso. Todo por querer más. Para la próxima tendrá la lección aprendida.

