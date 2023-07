Lesionado y muy dolorido. Así está disputando Max Verstappen el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana en Silverstone. El piloto de Red Bull sufrió durante la semana una lesión en su mano derecha, aunque no se conoció hasta este sábado, cuando compareció ante los medios de comunicación y mostró el vendaje.

Al llegar a la zona de prensa tras la clasificación, se percató de que todas las miradas se dirigían a su mano. "Parece un poco interesante, ¿verdad?", bromeó el neerlandés.

"Es solo una lesión en la mano. Me lastimé el dedo y la mano al mismo tiempo, pero está bien cuando conduzco", explicó. No obstante, la evolución es favorable y no pone en peligro su participación en la carrera: "Al principio no podía apretar mi mano del todo bien, pero ahora está bien de nuevo. No sé exactamente por qué, es muy raro".

De hecho, Verstappen asegura que el momento en el que menos dolor siente es cuando se sube al coche. "La adrenalina se activa entonces, pero mientras conduzco no pienso mucho en eso de todos modos. El viernes fue más difícil, pero este sábado ha estado bastante bien de nuevo", dijo el bicampeón del mundo para concluir.