Después de lo acaecido en las últimas semanas en la Fórmula 1, se esperaban con enorme expectación las primeras declaraciones de Mattia Binotto sobre la salida de Sebastian Vettel de Maranello y el fichaje de Carlos Sainz de cara a 2021.

El jefe de la 'Scudería' explicó la no-continuidad de Vettel: "Ferrari ama a Sebastian como piloto y como persona, es parte de nuestro equipo, nuestro proyecto, así que nunca es una decisión fácil. Seb era nuestra primera opción y luego llegó el covid, una situación que ha cambiado muchas cosas, desde el reglamento al techo presupuestario, cosas que han hecho cambiar la visión de la situación, mirar hacia delante como con el coche nuevo, postpuesto para 2022. Había que hacer revisiones internas, difíciles, y es lo que hicimos".

A su vez, Binotto quiso desmentir en 'Marca' que la razón de su salida fuese la corta oferta de renovación: "No, eso no es cierto. Es simplemente que las cosas han cambiado y miramos hacia un nuevo ciclo, y parece que esa visión, en términos de 'timing', no coincidía con su visión. No fue por el tipo de oferta o por su duración".

Paralelamente, explicó que sería una "pérdida" si Vettel se retirase de la F1: "Sí, sería una pérdida, porque le queremos y apreciamos, y sería importante para él encontrar un buen asiento el año que viene. Oigo rumores de que puede encontrarlo en Mercedes y estaría muy feliz por él, de verdad que lo estaría".

Flores a Sainz

El sustituto del teutón en Ferrari a partir de 2021 será Carlos Sainz y Binotto no dudó en alabar su nuevo fichaje y explicar las razones del mismo.

"No ha sido solo una cosa o una razón. Primero es un piloto joven y nosotros somos un equipo joven que está mirando hacia un largo ciclo con jóvenes pilotos y con experiencia, que es importante. Es un gran trabajador, inteligente y rápido y, sobre todo entiende lo que es el espíritu de Ferrari", aseveró el italiano.

Objetivo de la dupla Sainz-Leclerc

Además, explicó el objetivo de la escudería la próxima temporada con Sainz en el monoplaza: "Pues estaríamos felices si compite al más alto nivel, como Charles, y ayuda a Ferrari a lograr el objetivo global que es el título de constructores".

Sin embargo, reseñó que es difícil que sea en primera instancia un firme candidato al título: "Yo creo que el primer año será más complicado porque primero debe entender el coche y el equipo, por eso es por lo que no hemos firmado con él un contrato de un año, pero estoy seguro de que es muy rápido así que finalmente puede ser campeón del mundo".

Por último, Mattia Binotto explicó que no habrá orden de jerarquía en Maranello con Sainz y Leclerc: "Lo primero es tener dos buenos pilotos, el espíritu de equipo es lo importante, asegurarse de que Ferrari es lo primero. Y creo que será la pista misma la que dicte quién es primero y quién es segundo. Ha sido siempre así incluso en la época de Michael Schumacher, que empezaba cada año al mismo nivel del compañero, pero en la tercera carrera estaba claro quién era el primero".