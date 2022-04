Red Bull decidió dar carpetazo a la oportunidad de Alexander Albon y fichar a Sergio Pérez. Y esa decisión fue "terrible" para el piloto tailandés, que ahora ha desvelado cómo se sintió.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, ha hablado sobre aquello: "Me mató. Me mató, fue terrible. Fue una de esas cosas que... se anunció que no iba a ser piloto de carreras bastante tarde, creo que fue en diciembre".

A pesar de todo lo ocurrido afirma que cuenta con la confianza de los jefes de Red Bull: "Todavía tengo una gran relación con ellos". Albon se convirtió en el tercer piloto de Red Bull, por lo que todavía tenía que acudir a los circuitos cada fin de semana: "Las primeras carreras... fue terrible".

"Yo era un piloto de reserva, así que tenía que ir a todas las carreras, pero solo estando allí, no podía mirar, solo estaba sentado y tratando de mantenerme lo más alejado posible", cuenta.

Con el paso del tiempo, Albon se adaptó a su nuevo papel y escuchó los consejos de Max Verstappen y Sergio Pérez, y a sus ingenieros: "Tomaba consejos de ellos. Como personas, sus personalidades: '¿cómo interactuaban con el equipo y cómo aprendían?' Fue bastante interesante alejarse de los focos y del paddock de esa manera, y mirar las cosas desde una perspectiva diferente".

Ahora en Williams, Albon no olvida Red Bull: "Gente como Adrian Newey me dieron mucho crédito por ello. No quiero decir que ayudé mucho, pero sentí que contribuí".