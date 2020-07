La lucha de Lewis Hamilton contra el racismo le ha provocado algunas críticas por parte del mundo de la Fórmula 1. El último ha sido Mario Andretti, el que fuera campeón mundial en el año 1978.

En una entrevista al diario 'El Mercurio' ha hablado de las diferentes acciones que ha llevado a cabo el británico: "Respeto muchísimo a Lewis, pero ¿por qué convertirse en militante? Él siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todo el mundo. Creo que el objetivo de esto es pretencioso. Así lo siento y está creando un problema que no existe.

"Pintar su coche negro no sé de qué servirá. Me he encontrado con pilotos de distintos orígenes, razas y siempre los he recibido con los brazos abiertos. En el automovilismo no importa el color, tienes que ganarte tu lugar con resultados y eso es lo mismo para todos", comenta Andretti.

Y no es el único tema que ha tocado en esta entrevista. Andretti también se ha referido a la soga que apareció en el box del piloto de la Nascar Bubba Wallace. "Se convirtió en algo más grande de lo que debería ser", afirma.

"Lo que parecía ser una situación terrible, finalmente no lo fue. Fue algo desproporcionado y sin razón. Eso pasa cuando se piensa en la política antes que otra cosa", señala el campeón de la Fórmula 1.

La competición sí respaldó a Wallace, el único piloto afroamericano de la parrilla, que no pudo contener las lágrimas ante el apoyo de todos sus compañeros: "Es probablemente mi mejor recuerdo aquí".

"Es increíble y estoy muy orgulloso de formar parte de este deporte", explicaba un Wallace muy emocionado. La Nascar mandó un mensaje ejemplar al mundo en la lucha contra el racismo aquel día.