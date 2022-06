Para muchos, el comienzo de temporada de Fórmula 1 para Alpine está siendo decepcionante. Tras una correcta campaña 2021 en la que el equipo de Enstone finalizó en quinto lugar, después de las siete primeras carreras la escudería apenas suma 40 puntos, situándose sextos en el Mundial de Constructores.

Por delante se encuentra Alfa Romeo a una unidad, McLaren con 19 puntos más y, mucho más lejos, Mercedes con 94, tratando de seguir la estela de Ferrari y Red Bull.

Analizando el arranque de año para Alpine, Laurent Rossi, director ejecutivo, asegura tener mentalidad positiva y apunta al objetivo del equipo: ser los mejores del resto.

"El vaso está medio lleno. Cuartos estaría bien, terceros sería un extra. Sería mejor que el año pasado, mostramos buenas mejoras en rendimiento y competitividad. Seamos honestos", ha explicado en declaraciones a 'Racing News 365'.

Para ello, deben encadenar séptimos y octavos puestos de manera usual y algún quinto o sexto: "En este momento, los Red Bull y los Ferrari están en su propia liga. Odio esa expresión, pero aún seríamos los mejores del resto siendo terceros o cuartos, así que quintos o sextos podría ser algo por lo que podríamos luchar".

"Pero no terminamos séptimos u octavos de forma regular, así que prefiero consolidar la cuarta posición y terminar séptimos u octavos de forma regular y quintos o sextos de vez en cuando", ha explicado.

Para ello, hay que ser tanto competitivos el sábado como el domingo, no solo en clasificación: "Luego podemos marcarnos un objetivo mayor. Al menos llegar a la posición en la que deberíamos estar, donde nuestro ritmo de clasificación parece que nos coloca siempre porque no convertimos el ritmo de clasificación en ritmo de carrera".

"Es una pequeña curva de aprendizaje, porque algunos de los componentes que se consideraban fiables no lo son, porque descubrimos que el coche se estaba desviando. El año pasado, te subías a un bordillo y la mayoría de los componentes no se movían. Ahora, se sacuden todo el tiempo y simplemente no duran", ha añadido.

Además, Rossi achaca parte de su sexto puesto actual a la "mala suerte": "Parte de lo ocurrido es mala suerte, Fernando fue golpeado por Mick (Schumacher en Imola), y su carrera terminó después de dos vueltas. Y parte es que también tenemos nuestro propio trabajo que hacer para comprender por qué el rendimiento se está deteriorando".

"Además, todavía tenemos una disminución subyacente del rendimiento durante la carrera. Creemos que tenemos potencial para sumar grandes puntos, y en realidad no está sucediendo, por lo que es frustrante", ha zanjado.

Este fin de semana, en Azerbaiyán, Alpine afronta la octava cita del calendario con la obligación de sumar puntos con ambos coches para escalar posiciones en el Mundial.

