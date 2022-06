Max Verstappen podría decir adiós a la Fórmula 1 en 2028. El piloto neerlandés podría ser considerado un 'one club man' en el mundo del fútbol, ya que no descarta la opción de abandonar la máxima categoría del automovilismo cuando finalice su contrato actual con Red Bull, habiendo pasado únicamente antes por su 'filial', Toro Rosso.

A pesar de no tener totalmente claro su futuro, después de llevar tantas temporadas en la escudería austriaca parece no verse preparado para vestir otros colores. "No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizá pare", confesó Verstappen, consciente de que por aquel entonces superará los 31 años de edad.

"He estado en Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia", añadió el neerlandés en una entrevista concedida al medio 'Sky Alemania'. Pruebas míticas como las 24 Horas de Le Mans podrían ser una opción.

Sin embargo, una vez que se aleje de los circuitos, el actual campeón del mundo descarta continuar en el paddock como comentarista o asesor de algún equipo: "Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten".

"En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar. No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas", concluyó Verstappen de forma tajante.