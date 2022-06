Todavía quedan muchas carreras del Mundial de Fórmula 1 2022, pero las especulaciones sobre posibles movimientos dentro de los equipos no se detienen. Aston Martin podía parecer una opción interesante para Fernando Alonso en 2023, pero desde la escudería británica parecen haber cerrado la puerta al bicampeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

El jefe del equipo, Mike Krack, se ha mostrado muy contundente: quiere que Sebastian Vettel continúe la próxima temporada. "Si le ves en una reunión o en el teléfono, la forma en la que se involucra, nadie pilota así si no quiere pilotar. Nadie actúa así si no quiere pilotar", señaló en unas declaraciones ofrecidas al canal de televisión 'n-tv'.

"Cuando tienes a alguien como Sebastian, tienes que intentar mantenerle. Es una mezcla de cualidades de pilotaje extremas, experiencia y una persona muy positiva que nos ayuda a progresar. Claramente queremos continuar con Sebastian. Veremos todo lo demás después", añadió de forma tajante el ingeniero luxemburgués.

Sin embargo, Krack ha reconocido que por el momento desconoce cuál será la decisión que tomará el piloto alemán cuando finalice la temporada. "No conozco suficiente sobre los detalles de su equipo y su entorno para juzgar", confesó.

En la última prueba, el Gran Premio de Mónaco, 'Seb' logró colarse en la última posición de puntos, algo muy valorado dentro del equipo. "Fue un rendimiento top desde la primera vuelta en adelante", destacó su jefe. Sin embargo, estos resultados le saben a poco al alemán: "Cuando empecé, no me importaba terminar fuera del top 10, pero ahora no estoy aquí para luchar por el último punto. Quiero ganar", sentenció el tetracampeón del mundo.