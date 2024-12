El mal presagio de un expiloto de F1 sobre Alonso: "La oportunidad de Aston Martin llegará en 2027 y Fernando..."

Fernando Alonso tiene contrato hasta 2026 pero ya ha manifestado que si el Aston Martin funciona no descarta otra renovación por uno o incluso dos años más. Algo que el expiloto Juan Pablo Montoya no cree que ocurra. Apuesta por un futuro ganador del coche verde, sí, pero sin el asturiano en su asiento.

Así lo ha dicho en 'Marca', donde ha apostado por el 'gran hacer' de Adrian Newey a partir del año 2027: "Aston Martin con Newey no empieza a trabajar hasta marzo y el coche real que va ayudar es el de 2026...".

"La oportunidad de que anden bien para mí es más como 2027 o 2028. Y la pregunta es si Fernando el 27 o el 28 va a estar ahí", dice el expiloto colombiano.

Por lo tanto cree que el 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento, es un todo o nada para Fernando: "Exactamente, creo que la única posibilidad que tiene es 2026...". Ese es el último año que tiene firmado el piloto de Asturias.

Eso sí, la edad no ha afectado al bicampeón de la F1. Tampoco a Lewis Hamilton, el otro veterano de la parrilla: "Siguen siendo igual de rápidos. La diferencia más grande, entre Lewis y Fernando, es que Hamilton cuando tiene la oportunidad de ganar saca las garras, como siempre las ha tenido, pero el día que no la tiene, él no tiene afán. Y eso lo ves en Fernando, cuando huele un resultado bueno saca las garras a full, y cuando está como ahí, como que no sabe, y el coche no va bien, hace un buen trabajo, pero no es lo mismo".

Alonso y Hamilton son insaciables. El primero confía en la progresión de Aston Martin y el segundo se ha mudado a Ferrari con el objetivo de marcharse de la F1 con un nuevo mundial en el bolsillo.