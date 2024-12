¿Se planteó Max Verstappen marcharse a Aston Martin con Newey? "No he pensado en ello por el momento..."

Fue uno de los bombazos del mercado de la Fórmula 1... y no tenía nada que ver con los pilotos. Adrian Newey dejaba Red Bull para marcharse a Aston Martin. Y esos días surgió el rumor en el paddock de que Max Verstappen también se podría vestir de verde en un futuro cercano.

En declaraciones a 'ViaPlay', a Max le preguntaron por la opción de salir junto a Newey: "No, no hablamos de eso en absoluto. Nada en absoluto. No he pensado en ello en absoluto por el momento".

"Le dije 'entiendo tu decisión' y no soy alguien que vaya a rogarte que te quedes. Si quieres irte, entonces tienes que irte, porque ese es tu sentimiento. Supongo que lo has pensado durante mucho tiempo, así que no soy la persona indicada para disuadirte", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Eso sí, no esconde que ha hablado con los equipos más importantes de la parrilla: "Muchos equipos: Mercedes, Ferrari, Aston Martin... ya sabes, ni siquiera tiene que ver con la Fórmula 1 en sí. Red Bull, por supuesto, también hacen mucho fuera de la Fórmula 1, así que mantengo todas las opciones abiertas ahí y al final elegiré lo que crea que es mejor".

Pero el futuro, más allá de otros equipos de la parrilla, estaría en otras categorías: "Siempre digo de que no sólo quiero hacer Fórmula 1. Mira, tengo múltiples objetivos después de la Fórmula 1. Resistencia, mi propio equipo... Hay muchas cosas en juego".

"Y, por supuesto, al final tiene que haber un programa. ¿Y con quién hacerlo? Por supuesto, esas también son conversaciones que tengo", reflexiona Max.