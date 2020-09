Pierre Gasly aún continúa con su éxtasis particular después de haber vencido por primera vez en el 'Gran Circo'. Su victoria en el accidentado Gran Premio de Monza, en el que a Carlos Sainz tan solo le faltó una vuelta para dar caza al '10' de Alpha Tauri, le ha reportado cientos de felicitaciones de los personajes más ilustres de Francia, su país natal.

"Todavía no he tenido la oportunidad de pasar por todos mis mensajes, ha sido todo una locura desde la carrera, pero he tenido mensajes de personas que no hubiera esperado. Muchos futbolistas como Neymar Jr, Mbappé, Dani Alves, Rabiot y Griezmann, pero también jugadores de baloncesto, tenistas y ciclistas. Una locura. Todavía no puedo creer todos los mensajes y el apoyo que recibí. Te hace sentir especial", afirmó Gasly, orgulloso de haber vuelto a hacer sonar la Marsellesa en la Fórmula 1 24 años después (Panis en Mónaco 96').

A pesar de las múltiples llamadas, hay una que a Pierre le hizo especial ilusión: "El presidente Macron me llamó, esta fue la llamada más inesperada y la mejor de las que tuve en las últimas 24 horas. Sólo quería felicitarme, decir que estaba muy orgulloso y que todo el país estaba orgulloso de lo que logré. Tuvimos que esperar 24 años para escuchar el himno nacional francés en el podio de F1. Estas palabras que vienen de su presidente siempre son muy conmovedoras y me hicieron darme cuenta de un poco de lo que habíamos hecho. También me hizo sentir orgulloso obviamente y muy feliz".

Por último, y ya en tono jocoso, Gasly recordó las partidas del 'Call of Duty' a las que suele jugar con sus rivales y amigos Lewis Hamilton y Charles Leclerc: "Jugamos en equipo. Algo diferente, ya que normalmente intentamos vencernos unos a otros en pista, y esta vez tuvimos que encontrar una manera de ganar juntos. Fue muy divertido y me gusta mucho Lewis, y Charles, a los que he conocido un poco más. Empecé a conocer a Lewis hace dos años. Nos divertimos mucho y en la era COVID-19 donde la vida no era tan divertida o emocionante y no teníamos tanta adrenalina o emoción, era una buena manera de relajarse. Pero eso sí, cuando nos ponemos en marcha aquí, es una historia diferente".