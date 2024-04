Por asombroso que parezca Carlos Sainzno tiene aún asiento para la próxima temporada. Considerando que en 2023 fue el único capaz de 'romper' la hegemonía de Red Bull y alzarse con la victoria en el GP de Singapur, parece algo impensable.

Este año, lo ha vuelto a lograr. En los dos GP en los que ha participado, ha logrado maximizar sus resultados y no solo conseguir dos podios, sino que uno de ellos lo transformó en una victoria. Lo más reseñable fue la forma en la que la consiguió, y es que dos semanas atrás había sido operado de apendicitis y el madrileño no estaba recuperado totalmente.

Pilotos como Lando Norris o Charles Leclerc han opinado de la situación contractual de Carlos para 2025. Ambos han coincidido en la velocidad y la inteligencia del madrileño y ninguno duda que tendrá un hueco para la próxima temporada.

El veterano Mikka Häkkinen ha compartido en su cuenta oficial de 'X' un mensaje de incredulidad sobre la posición en la que se encuentra Sainz, en la que no se explica como un piloto de tal calidad se encuentra aun sin escudería.

El bicampeón de F1 escribió lo siguiente: "Es increíble que Carlos Sainz Jr, ganador del GP de Australia, no tenga actualmente un coche para la próxima temporada. Significa que uno de los pilotos más rápidosy consistentes de la F1 ahora está disponible para Mercedes , Aston Martin y Red Bull. Tiene que estar muy motivado para el GP de Japón".

Carlos Sainz ya ha confirmado que ha estado negociando con muchas escuderías y que aún están barajando las opciones, para así elegir la que más le convenga. ¿Logrará repetir el resultado de las anteriores carreras... o al menos estar cerca de Red Bull?

It is incredible that Carlos Sainz Jr, Australian GP winner, does not currently have a drive for next season. It means that one of F1’s quickest and most consistent performers is now available to Mercedes, Aston Martin and Red Bull.

He must be very motivated in #JapaneseGP