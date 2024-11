Una leyenda de la F1 dicta sentencia sobre Leclerc: "Está nervioso por lo que se viene en 2025"

El enfado de Charles Leclerc en el Gran Premio de Las Vegas fue inesperado. Primero pidió que le hablaran a Carlos Sainz por radio en español y después se quejó de ser "demasiado amable". Y este nerviosismo, según la leyenda Giancarlo Minardi, tiene que ver con la llegada de Lewis Hamilton de cara al año que viene.

En 'Motorsport' el fundador del equipo Minardi F1 dice que no entiende todas las reacciones de Charles el pasado fin de semana: "No sé lo que se habían dicho en la reunión antes de la carrera, pero me pregunto por qué hay que atacar por radio o a través de los medios de comunicación".

"Es una señal preocupante de nerviosismo de cara a 2025. Ciertamente, no será fácil para Ferrari gestionar a un siete veces campeón del mundo", dice. Y en 2025 llegará Lewis Hamilton, el gran campeón de la Fórmula 1.

En Las Vegas, si Leclerc hubiera mantenido la calma, habría podido competirle el primer puesto a George Russell: "La lucha en las primeras vueltas entre Russell y Leclerc también fue bonita, pero es una señal de nerviosismo porque, si tenía el coche para hacerlo bien, creo que debería haber esperado y no haber arruinado los neumáticos como lo hizo".

"Son signos de nerviosismo que pueden afectar negativamente a lo que puede ser el resultado final, que está al alcance y que era inesperado para Ferrari a principios de año", expresa. Y ese resultado final es la posibilidad de luchar por el mundial de constructores contra McLaren. Faltan dos carreras, Qatar y Abu Dabi.

El mundial de constructores

Minardi cree que Ferrari tiene serias opciones de conquistar un campeonato que no saborea desde 2008: "Todavía quedan dos carreras. Los resultados pueden variar, y con dos pilotos que pueden puntuar, creo que remontar 24 puntos no es imposible".

"Necesitan encontrar la serenidad dentro del equipo, y creo que ahora mismo no la tienen. Sainz hizo una buena carrera, también un buen segundo puesto en clasificación. Hizo su trabajo, su deber, y optimizó lo que, con ese asfalto tan frío, su coche le permitió conseguir", finaliza.