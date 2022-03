Nadie se lo creía. Nadie daba crédito al pesimismo que transmitían tanto Lewis Hamilton como Mercedes. Incluso alguno se lo tomaba a guasa. Incluso Verstappen se reía, diciendo que era lo mismo de siempre. Que llegaría el fin de semana y estarán delante. Pero no. No era una broma. Y sí, era completamente en serio. No están, ni para ganar ni para pelear ganar, y tras la primera clasificación del Mundial de F1, en Bahrein, ha quedado más que claro.

Asomaron tanto Russell como Hamilton levemente 'la patita' en los Libres 3 de Sakhir, pero a buen seguro nadie pensaría que estarían a siete décimas de la pole. Eso, al menos, en el caso de Hamilton. Porque Russell, compañero de Lewis, se ha quedado a más de un segundo y medio del mejor tiempo marcado por Charles Leclerc.

Ni se pensaba en ellos cuando llegó la Q3. Era o Verstappen o los Ferrari. Entre el neerlandés, el monegasco y Carlos Sainz estaba todo... y casi que tienen que dar 'gracias' a que Hamilton, al menos, pudo ser quinto y aparece tras Sergio Pérez en la clasificación final del sábado.

Porque habría sido cuanto menos curioso ver, por ejemplo, al piloto que terminó sexto en la lucha contra el crono. Ese hombre fue Valtteri Bottas, con un Alfa Romeo que se quedó a tres décimas de quien fue su compañero de equipo el pasado año.

Se ha quedado, prácticamente, más cerca de lo que quedaba con el mismo coche en muchas clasificaciones de 2021... y de 2020, de 2019 y así sucesivamente cuando estaban en Mercedes. Mucho que decir tiene, eso sí, el motor Ferrari que cargan Alfa Romeo y Haas. Magnussen, séptimo, a menos de seis décimas de Hamilton.

Así que sí, parece que Lewis tenía razón cuando dijo que no estaban ni cerca de poder pelear por los triunfos en Bahrein. Y sí, parece que tienen trabajo en la fábrica de Mercedes para cerrar la brecha que tienen con Red Bull, y también con Ferrari.

El resto jamás había estado tan cerca de Mercedes, y al igual que mejorarán los del aspa también pueden hacerlo, por ejemplo, en Alpine. Fernando Alonso, mismamente, ha superado a George Russell en clasificación.