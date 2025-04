Lewis Hamilton y sus opciones de ser campeón con Ferrari: "Es una completa basura..."

"No sé si se esperaban que..."

Lewis Hamilton ha sufrido ciertos altibajos desde su llegada a Ferrari. El ejemplo claro de ello fue el Gran Premio de China. El siete veces campeón del mundo pasó de la euforia, ganando la carrera a 'sprint' del sábado, a la desesperación, viéndose descalificado de la prueba del domingo cuando había cruzado la línea de meta en sexto lugar..

Hamilton aún no parece que sea lo suficientemente competitivo como para luchar de tú a tú con los McLaren aunque de eso también tendría algo que culpa el propio Ferrari, que ha mostrado mucha irregularidad en estos dos primero grandes premios.

Sin embargo, Lewis ha querido ratificar su confianza en la escudería: "He escuchado algo como que estoy perdiendo la fe en el equipo, lo cual es una completa basura. Tengo una fe absoluta en este equipo".

"Creo que ha habido mucha expectación a principios de año y no sé si todos esperaban que ganáramos desde la primera carrera y ganáramos el campeonato en nuestro primer año; esa no era mi expectativa. Sé que me estoy adaptando a una nueva cultura, a un nuevo equipo, y que va a llevar tiempo", ha asegurado Hamilton en unas declaraciones para los medios presentes en el Suzuka.

El británico afronta el Gran Premio de Japón convencido de que el trabajo de Ferrari es inmejorable después del varapalo en China: "Diría que lo más impresionante es cómo lo ha asumido (la descalificación en China) el equipo, cómo han trabajado, cómo han procesado los datos y cómo hemos progresado desde aquí".