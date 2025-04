La Fórmula 1 confirma la lluvia para el domingo: ¿Llegará la resurrección de Alonso y Aston Martin?

La primera jornada del fin de semana en Japón ha culminado tras una segunda tanda en entrenamientos libres marcadas por varias banderas rojas. En primera instancia, el piloto de Alpine Jack Doohan tuvo un fortísimo accidente.

Posteriormente, fue el caso de Fernando Alonso al quedarse atrapado en la grava tras meter la rueda fuera de la pista y perder el control del coche. Por si no había más interrupciones, la presencia de fuego en la hierba también motivó a parar la sesión. Todo esto para un día soleado en el circuito de Suzuka.

Para la jornada de sábado, donde se realizarán los últimos entrenamientos y la sesión de clasificación, también brillará el sol. No es el caso para el día de la carrera ya que, tal y como indica la previsión de la Fórmula 1, habrá lluvia.

La existencia de precipitaciones puede amenazar el dominio de McLarenque, en condiciones de seco, son claramente favoritos para que Lando Norris y Oscar Piastri saquen un doblete (victoria y segundo puesto).

De la misma forma, también tiene la oportunidad Fernando Alonso con Aston Martin. El asturiano puede resarcirse tras su accidente en Australia y el abandono en China.

Consciente de que puntuar en condiciones se seco es difícil, la lluvia actuará equilibrando el rendimiento entre coches en cierta medida y, principalmente, que los pilotos marquen la diferencia a la hora de establecer el ritmo.

Anyone packed an umbrella? ☔️

Here's the forecast for the rest of the weekend in Japan 🇯🇵#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/7vPrFOToV5