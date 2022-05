Lewis Hamilton no está atravesando su mejor momento. A pesar del avance de Mercedes, más con George Russell que con él, en Miami, el heptacampeón inglés de la Fórmula 1 está siendo más noticia por sus 'piercings' que por lo que pasa en pista... y también por lo que otros dicen de él.

Otros como, por ejemplo, Helmut Marko. El asesor de Red Bull, una de las voces autorizadas de la marca austríaca, dijo con claridad que Lewis quizá debió retirarse tras perder el Mundial de F1 ante Max Verstappen en la última carrera de 2021.

Ahora, en Miami, Hamilton ha respondido. Lewis lo ha hecho además de forma contundente, tildando de "tonterías" las palabras de Marko.

"No escucho esas tonterías. Al final es interesante ver tanto comentario irrespetuoso. Se podía esperar", dice Lewis.

Con todo, Hamilton tiene claro dónde está su mente: "Estoy centrado. Me encanta lo que hago. Es un periodo duro, porque no estamos como esperábamos... pero somos luchadores".

"Y si no sabes eso de mi es que no me conoces. Voy a seguir dando el máximo", sentencia Lewis.

Hamilton se está viendo superado por George Russell, su compañero de equipo, en la primera temporada del inglés como piloto de Mercedes tras su carrera en Sakhir en 2020.

Además, está lejísimos del Mundial, sufriendo como en Imola en una carrera en la que incluso fue doblado por Max Verstappen.