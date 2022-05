A partir de este Gran Premio de Miami la FIA no permitirá a los pilotos que lleven joyas mientras pilotan. Y Lewis Hamilton no está de acuerdo. No se quitará sus joyas... y amenaza incluso con no correr.

Calificó esta medida de "muy tonta" en la rueda de prensa previa a los libres e insistió en el tema: "Esta medida es un paso atrás". Mercedes no ha podido presentar el formulario como que Hamilton pilota libre de joyas y no se descarta sanción.

"Siento que es casi como un paso atrás. Si piensas en los pasos que estamos dando como deporte y los problemas y causas más importantes en los que debemos centrarnos y realmente presionar...", ha dicho el siete veces campeón.

"Creo que hemos hecho grandes avances como deporte. He estado en el deporte durante 16 años, he estado usando joyas durante 16 años. En el coche solo tengo puestos los pendientes y el aro en la nariz, que ni siquiera puedo quitarme... Así que parece innecesario que entremos en esta disputa", detalla.

Y entonces llegó la amenaza: "Si me detienen, que así sea. Tenemos un piloto reserva, así que estamos listos y preparados para el fin de semana. ¡De todos modos, hay mucho que hacer en Miami! Será bueno de cualquier manera".